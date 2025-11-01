Информация за цената за Zedxion USDZ (USDZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24-часов нисък $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 24-часов висок $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Рекорд за всички времена $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Най-ниска цена $ 0.907801$ 0.907801 $ 0.907801 Промяна на цената (1ч) +0.14% Промяна на цената (1д) +0.12% Промяна на цената (7д) +0.60% Промяна на цената (7д) +0.60%

Цената в реално време за Zedxion USDZ (USDZ) е$1.004. През последните 24 часа USDZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.002 до най-висока стойност $ 1.004, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDZ е $ 2.75, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.907801.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDZ има промяна от +0.14% за последния час, +0.12% за 24 часа и +0.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Zedxion USDZ (USDZ)

Пазарна капитализация $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 87.25B$ 87.25B $ 87.25B Циркулиращо предлагане 8.74M 8.74M 8.74M Общо предлагане 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Zedxion USDZ е $ 8.76M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDZ е 8.74M, като общото предлагане е 87000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 87.25B.