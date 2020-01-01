Токеномика на Zebi (ZCO)
Информация за Zebi (ZCO)
Zebi is a young and innovative organization founded, mentored and managed by Oxford, MIT, Stanford, and IIT veterans and thought leaders from Silicon Valley with experience in Google, Uber, Amazon, Microsoft, and Oracle. Zebi specializes in providing Blockchain based offerings to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data.
India’s big data generation is increasing exponentially and is expected to reach 3 Zebibytes per year (Zebibyte = 1024^7 bytes) by 2020, driven by continued growth of internet usage, social networks, proliferation of smartphones, as well as the digital initiatives and structural reforms undertaken by the government. At the same time, incidents of data crimes such as data hacks, data leaks, data tampering, identity thefts are on the rise, which are costing Indian organizations and consumers more than $30 billion annually.
Zebi specializes in providing blockchain based solutions to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. Zebi is one of the few enterprise grade product companies based in India offering best of the expertise of Silicon Valley at Indian prices
Recognizing the need and opportunity to enable with technology the enforcement of data protection regulations, Zebi has created a Blockchain driven, unique and holistic solution to make high value and sensitive data readily available for legitimate use. Zebi safeguards data against hacking and tampering, while obtaining consent from individuals. The solution comprises of Zebi Chain™ to provide immutability to critical records, coupled with a central hub called Zebi Data Gateway which enables secure and instant data exchange through Data-as-a-Service (DaaS) APIs. Zebi’s innovative, proprietary solution set is one of the first in industry and is patent pending.
Токеномика и анализ на цената за Zebi (ZCO)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zebi (ZCO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Zebi (ZCO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Zebi (ZCO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ZCO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ZCO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZCO, разгледайте цената в реално време на токените ZCO!
Прогноза за цената за ZCO
Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZCO? Нашата страница за прогноза за цената ZCO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.