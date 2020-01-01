Токеномика на ZEAL (ZEAL) Открийте ключова информация за ZEAL (ZEAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZEAL (ZEAL) Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure. Официален уебсайт: https://www.zealousswap.com/ Бяла книга: https://github.com/zealousswap/whitepaper Купете ZEAL сега!

Токеномика и анализ на цената за ZEAL (ZEAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZEAL (ZEAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.71M $ 5.71M $ 5.71M Общо предлагане: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Циркулиращо предлагане: $ 51.10M $ 51.10M $ 51.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 26.82M $ 26.82M $ 26.82M Рекорд за всички времена: $ 0.199965 $ 0.199965 $ 0.199965 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02501069 $ 0.02501069 $ 0.02501069 Текуща цена: $ 0.111802 $ 0.111802 $ 0.111802 Научете повече за цената на ZEAL (ZEAL)

Токеномика на ZEAL (ZEAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZEAL (ZEAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZEAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZEAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZEAL, разгледайте цената в реално време на токените ZEAL!

