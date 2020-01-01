Токеномика на ZAZA (ZAZA) Открийте ключова информация за ZAZA (ZAZA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZAZA (ZAZA) WHAT IS ZAZAAAA?! Don’t be narc. Become one with ZaZa. Lighter flick, burn, toque and blow that ZaZa smoke right into a non ZaZa’s face. OK, BUT WHO IS ZAZA? Big brain legends are one with zaza. They love zaza. Legens burn the zaza and guess what..now the world iz better. Be like legens. Bob Marley, Snoop Dogg, Elon Musk, allegedly Steve Jobs. All legens! I’M STILL SCROLLING AND DONT UNDERSTAND. PLS HELP!!! Zaza iz golden era. Not inteligent to miss golden eras. Only narcs miss golden eras. Dont be narc. Dont be a beta Kevin or mawkish Karen and sure as shit dont be a Kamabla. Be prosperous Chad. That is the Zaza way. Look, Zaza even maked steps!.. Официален уебсайт: https://zaza.tg/ Купете ZAZA сега!

Токеномика и анализ на цената за ZAZA (ZAZA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZAZA (ZAZA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.33K $ 11.33K $ 11.33K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.33K $ 11.33K $ 11.33K Рекорд за всички времена: $ 0.00126476 $ 0.00126476 $ 0.00126476 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000415 $ 0.00000415 $ 0.00000415 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ZAZA (ZAZA)

Токеномика на ZAZA (ZAZA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZAZA (ZAZA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZAZA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZAZA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZAZA, разгледайте цената в реално време на токените ZAZA!

Прогноза за цената за ZAZA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZAZA? Нашата страница за прогноза за цената ZAZA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZAZA сега!

