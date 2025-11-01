БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на ZARO Coin днес е 0.00099903 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ZARO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ZARO в MEXC сега.Цената в реално време на ZARO Coin днес е 0.00099903 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ZARO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ZARO в MEXC сега.

Повече за ZARO

ZAROценова информация

Какво представлява ZARO

Бяла книга ZARO

Официален уебсайт на ZARO

Токеномика на ZARO

ZARO ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

ZARO Coin Лого

ZARO Coin цена (ZARO)

Не се намира в списъка

1 ZARO към USD - цена в реално време:

$0.00099882
$0.00099882$0.00099882
+5.80%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
ZARO Coin (ZARO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:05:25 (UTC+8)

Информация за цената за ZARO Coin (ZARO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00094319
$ 0.00094319$ 0.00094319
24-часов нисък
$ 0.00104406
$ 0.00104406$ 0.00104406
24-часов висок

$ 0.00094319
$ 0.00094319$ 0.00094319

$ 0.00104406
$ 0.00104406$ 0.00104406

$ 0.00144053
$ 0.00144053$ 0.00144053

$ 0.00025487
$ 0.00025487$ 0.00025487

+1.18%

+5.28%

+1.90%

+1.90%

Цената в реално време за ZARO Coin (ZARO) е$0.00099903. През последните 24 часа ZARO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00094319 до най-висока стойност $ 0.00104406, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZARO е $ 0.00144053, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00025487.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZARO има промяна от +1.18% за последния час, +5.28% за 24 часа и +1.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZARO Coin (ZARO)

$ 704.68K
$ 704.68K$ 704.68K

--
----

$ 999.73K
$ 999.73K$ 999.73K

704.87M
704.87M 704.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ZARO Coin е $ 704.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZARO е 704.87M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 999.73K.

История на цените за ZARO Coin (ZARO) USD

През днешния ден промяната в цената на ZARO Coin към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на ZARO Coin към USD беше $ -0.0001261534.
През последните 60 дни промяната в цената на ZARO Coin към USD беше $ -0.0001010355.
През последните 90 дни промяната в цената на ZARO Coin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+5.28%
30 дни$ -0.0001261534-12.62%
60 дни$ -0.0001010355-10.11%
90 дни$ 0--

Какво е ZARO Coin (ZARO)

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за ZARO Coin (USD)

Колко ще струва ZARO Coin (ZARO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ZARO Coin (ZARO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ZARO Coin.

Проверете прогнозата за цената за ZARO Coin сега!

ZARO към местни валути

Токеномика на ZARO Coin (ZARO)

Разбирането на токеномиката на ZARO Coin (ZARO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ZARO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ZARO Coin (ZARO)

Колко струва ZARO Coin (ZARO) днес?
Цената в реално време на ZARO в USD е 0.00099903 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ZARO към USD?
Текущата цена на ZARO към USD е $ 0.00099903. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ZARO Coin?
Пазарната капитализация за ZARO е $ 704.68K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ZARO?
Циркулиращото предлагане на ZARO е 704.87M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ZARO?
ZARO постигна ATH цена от 0.00144053 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ZARO?
ZARO достигна ATL цена от 0.00025487 USD.
Какъв е обемът на търговията на ZARO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ZARO е -- USD.
Ще се повиши ли ZARO тази година?
ZARO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ZARO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:05:25 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за ZARO Coin (ZARO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,654.58
$109,654.58$109,654.58

-0.51%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,879.44
$3,879.44$3,879.44

+0.48%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02737
$0.02737$0.02737

-14.94%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.77
$187.77$187.77

-0.20%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,879.44
$3,879.44$3,879.44

+0.48%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,654.58
$109,654.58$109,654.58

-0.51%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.77
$187.77$187.77

-0.20%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5323
$2.5323$2.5323

+0.32%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.93
$1,086.93$1,086.93

+0.23%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000698
$0.0000698$0.0000698

+39.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09922
$0.09922$0.09922

+892.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000739
$0.000739$0.000739

+269.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000122
$0.00000122$0.00000122

+90.62%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00028
$0.00028$0.00028

+55.55%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7003
$0.7003$0.7003

+36.05%