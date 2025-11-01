Информация за цената за ZARO Coin (ZARO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00094319 $ 0.00094319 $ 0.00094319 24-часов нисък $ 0.00104406 $ 0.00104406 $ 0.00104406 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00094319$ 0.00094319 $ 0.00094319 24-часов висок $ 0.00104406$ 0.00104406 $ 0.00104406 Рекорд за всички времена $ 0.00144053$ 0.00144053 $ 0.00144053 Най-ниска цена $ 0.00025487$ 0.00025487 $ 0.00025487 Промяна на цената (1ч) +1.18% Промяна на цената (1д) +5.28% Промяна на цената (7д) +1.90% Промяна на цената (7д) +1.90%

Цената в реално време за ZARO Coin (ZARO) е$0.00099903. През последните 24 часа ZARO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00094319 до най-висока стойност $ 0.00104406, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZARO е $ 0.00144053, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00025487.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZARO има промяна от +1.18% за последния час, +5.28% за 24 часа и +1.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ZARO Coin (ZARO)

Пазарна капитализация $ 704.68K$ 704.68K $ 704.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 999.73K$ 999.73K $ 999.73K Циркулиращо предлагане 704.87M 704.87M 704.87M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ZARO Coin е $ 704.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZARO е 704.87M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 999.73K.