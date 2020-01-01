Токеномика на ZARA AI (ZARA) Открийте ключова информация за ZARA AI (ZARA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZARA AI (ZARA) Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes. Официален уебсайт: https://zaraai.xyz Купете ZARA сега!

Токеномика и анализ на цената за ZARA AI (ZARA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZARA AI (ZARA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 587.69K $ 587.69K $ 587.69K Общо предлагане: $ 647.29M $ 647.29M $ 647.29M Циркулиращо предлагане: $ 625.42M $ 625.42M $ 625.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 608.24K $ 608.24K $ 608.24K Рекорд за всички времена: $ 0.02553514 $ 0.02553514 $ 0.02553514 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00094427 $ 0.00094427 $ 0.00094427 Научете повече за цената на ZARA AI (ZARA)

Токеномика на ZARA AI (ZARA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZARA AI (ZARA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZARA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZARA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZARA, разгледайте цената в реално време на токените ZARA!

Прогноза за цената за ZARA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZARA? Нашата страница за прогноза за цената ZARA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZARA сега!

