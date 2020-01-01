Токеномика на ZAPO AI (ZAPO) Открийте ключова информация за ZAPO AI (ZAPO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZAPO AI (ZAPO) The first deflationary utility meme on Tron with a fully working product from launch day. We are bringing liquidity into the Tron ecosystem with our Bridge. You can swap any assets from 30+ chains into Tron and all the top tron memes. All fees collected will be used to buy back the token and send it to Justin Suns wallet. We got this inspiration from the SunPump model. Everything stays in the ecosystem! Официален уебсайт: https://www.zapomeme.com/ Купете ZAPO сега!

Токеномика и анализ на цената за ZAPO AI (ZAPO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZAPO AI (ZAPO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 224.57K $ 224.57K $ 224.57K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 224.57K $ 224.57K $ 224.57K Рекорд за всички времена: $ 0.00339018 $ 0.00339018 $ 0.00339018 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00022457 $ 0.00022457 $ 0.00022457 Научете повече за цената на ZAPO AI (ZAPO)

Токеномика на ZAPO AI (ZAPO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZAPO AI (ZAPO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZAPO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZAPO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZAPO, разгледайте цената в реално време на токените ZAPO!

