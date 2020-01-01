Токеномика на Zapicorn (ZAPI) Открийте ключова информация за Zapicorn (ZAPI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zapicorn (ZAPI) The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 Официален уебсайт: https://www.zapicorn.ai Бяла книга: https://zapicorn.ai/tokenomics/ Купете ZAPI сега!

Токеномика и анализ на цената за Zapicorn (ZAPI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zapicorn (ZAPI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 256.34K $ 256.34K $ 256.34K Общо предлагане: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M Циркулиращо предлагане: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 256.34K $ 256.34K $ 256.34K Рекорд за всички времена: $ 0.00498822 $ 0.00498822 $ 0.00498822 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00027624 $ 0.00027624 $ 0.00027624 Научете повече за цената на Zapicorn (ZAPI)

Токеномика на Zapicorn (ZAPI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zapicorn (ZAPI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZAPI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZAPI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZAPI, разгледайте цената в реално време на токените ZAPI!

Прогноза за цената за ZAPI Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZAPI? Нашата страница за прогноза за цената ZAPI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZAPI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!