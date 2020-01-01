Токеномика на ZambesiGold (ZGD) Открийте ключова информация за ZambesiGold (ZGD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZambesiGold (ZGD) Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. Официален уебсайт: https://www.zambesigold.co.za/ Купете ZGD сега!

Токеномика и анализ на цената за ZambesiGold (ZGD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZambesiGold (ZGD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Общо предлагане: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M Циркулиращо предлагане: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M Рекорд за всички времена: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01801056 $ 0.01801056 $ 0.01801056 Текуща цена: $ 0.04900588 $ 0.04900588 $ 0.04900588 Научете повече за цената на ZambesiGold (ZGD)

Токеномика на ZambesiGold (ZGD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZambesiGold (ZGD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZGD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZGD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZGD, разгледайте цената в реално време на токените ZGD!

