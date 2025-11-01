Информация за цената за YUUKI (YUUKI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00207971 $ 0.00207971 $ 0.00207971 24-часов нисък $ 0.0021434 $ 0.0021434 $ 0.0021434 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00207971$ 0.00207971 $ 0.00207971 24-часов висок $ 0.0021434$ 0.0021434 $ 0.0021434 Рекорд за всички времена $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 Най-ниска цена $ 0.00192955$ 0.00192955 $ 0.00192955 Промяна на цената (1ч) -0.65% Промяна на цената (1д) +1.57% Промяна на цената (7д) +5.90% Промяна на цената (7д) +5.90%

Цената в реално време за YUUKI (YUUKI) е$0.00211239. През последните 24 часа YUUKI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00207971 до най-висока стойност $ 0.0021434, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YUUKI е $ 0.03770389, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00192955.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YUUKI има промяна от -0.65% за последния час, +1.57% за 24 часа и +5.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за YUUKI (YUUKI)

Пазарна капитализация $ 44.36K$ 44.36K $ 44.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 44.36K$ 44.36K $ 44.36K Циркулиращо предлагане 21.00M 21.00M 21.00M Общо предлагане 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на YUUKI е $ 44.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YUUKI е 21.00M, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 44.36K.