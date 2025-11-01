Информация за цената за Yunai by Virtuals (YUNAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00272051 24-часов висок $ 0.00326959 Рекорд за всички времена $ 0.00559535 Най-ниска цена $ 0.00164325 Промяна на цената (1ч) -1.20% Промяна на цената (1д) +6.09% Промяна на цената (7д) +13.26%

Цената в реално време за Yunai by Virtuals (YUNAI) е$0.00297808. През последните 24 часа YUNAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00272051 до най-висока стойност $ 0.00326959, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YUNAI е $ 0.00559535, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00164325.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YUNAI има промяна от -1.20% за последния час, +6.09% за 24 часа и +13.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yunai by Virtuals (YUNAI)

Пазарна капитализация $ 3.05M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.05M Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Yunai by Virtuals е $ 3.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YUNAI е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.05M.