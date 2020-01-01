Токеномика на Yuna Bite (YUNA) Открийте ключова информация за Yuna Bite (YUNA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yuna Bite (YUNA) YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly. Официален уебсайт: https://www.yunabite.com/ Бяла книга: https://www.yunabite.com/documentation Купете YUNA сега!

Токеномика и анализ на цената за Yuna Bite (YUNA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yuna Bite (YUNA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.94K $ 10.94K $ 10.94K Общо предлагане: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Циркулиращо предлагане: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.94K $ 10.94K $ 10.94K Рекорд за всички времена: $ 0.00031456 $ 0.00031456 $ 0.00031456 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001111 $ 0.00001111 $ 0.00001111 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Yuna Bite (YUNA)

Токеномика на Yuna Bite (YUNA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yuna Bite (YUNA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YUNA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YUNA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YUNA, разгледайте цената в реално време на токените YUNA!

Прогноза за цената за YUNA Искате ли да знаете какъв път може да поеме YUNA? Нашата страница за прогноза за цената YUNA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YUNA сега!

