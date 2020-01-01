Токеномика на Yuna AI (YUNA) Открийте ключова информация за Yuna AI (YUNA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yuna AI (YUNA) Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities. Официален уебсайт: https://yuna.vc/ Купете YUNA сега!

Токеномика и анализ на цената за Yuna AI (YUNA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yuna AI (YUNA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.12K $ 10.12K $ 10.12K Общо предлагане: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Циркулиращо предлагане: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.12K $ 10.12K $ 10.12K Рекорд за всички времена: $ 0.00136538 $ 0.00136538 $ 0.00136538 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000076 $ 0.0000076 $ 0.0000076 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Yuna AI (YUNA)

Токеномика на Yuna AI (YUNA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yuna AI (YUNA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YUNA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YUNA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YUNA, разгледайте цената в реално време на токените YUNA!

Прогноза за цената за YUNA Искате ли да знаете какъв път може да поеме YUNA? Нашата страница за прогноза за цената YUNA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YUNA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!