Информация за Yumiko AI (ALIVE) Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide. Официален уебсайт: https://yumiko.io/ Бяла книга: https://github.com/Tenztan/Yumiko-public Купете ALIVE сега!

Токеномика и анализ на цената за Yumiko AI (ALIVE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yumiko AI (ALIVE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.44K $ 14.44K $ 14.44K Общо предлагане: $ 998.30M $ 998.30M $ 998.30M Циркулиращо предлагане: $ 998.30M $ 998.30M $ 998.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.44K $ 14.44K $ 14.44K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Yumiko AI (ALIVE)

Токеномика на Yumiko AI (ALIVE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yumiko AI (ALIVE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALIVE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALIVE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALIVE, разгледайте цената в реално време на токените ALIVE!

Прогноза за цената за ALIVE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALIVE? Нашата страница за прогноза за цената ALIVE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALIVE сега!

