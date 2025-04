Какво е Yumi ($YUMI)

Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Yumi ($YUMI) ресурс Официален уеб сайт