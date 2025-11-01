Информация за цената за YULI (YULI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00367269$ 0.00367269 $ 0.00367269 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) -5.86% Промяна на цената (7д) -45.44% Промяна на цената (7д) -45.44%

Цената в реално време за YULI (YULI) е--. През последните 24 часа YULI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YULI е $ 0.00367269, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YULI има промяна от -0.01% за последния час, -5.86% за 24 часа и -45.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за YULI (YULI)

Пазарна капитализация $ 556.11K$ 556.11K $ 556.11K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 556.11K$ 556.11K $ 556.11K Циркулиращо предлагане 8.00B 8.00B 8.00B Общо предлагане 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на YULI е $ 556.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YULI е 8.00B, като общото предлагане е 8000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 556.11K.