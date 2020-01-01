Токеномика на Yuku AI (YUKU) Открийте ключова информация за Yuku AI (YUKU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yuku AI (YUKU) Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data's privacy. Официален уебсайт: https://yuku.app/ Бяла книга: https://yuku.app/whitepaper

Токеномика и анализ на цената за Yuku AI (YUKU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yuku AI (YUKU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Общо предлагане: $ 989.78M $ 989.78M $ 989.78M Циркулиращо предлагане: $ 243.78M $ 243.78M $ 243.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Рекорд за всички времена: $ 0.008205 $ 0.008205 $ 0.008205 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0031116 $ 0.0031116 $ 0.0031116 Текуща цена: $ 0.0042265 $ 0.0042265 $ 0.0042265 Научете повече за цената на Yuku AI (YUKU)

Токеномика на Yuku AI (YUKU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yuku AI (YUKU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YUKU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YUKU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YUKU, разгледайте цената в реално време на токените YUKU!

Прогноза за цената за YUKU Искате ли да знаете какъв път може да поеме YUKU? Нашата страница за прогноза за цената YUKU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YUKU сега!

