Информация за цената за Yucky (YUCKY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003639 $ 0.00003639 $ 0.00003639 24-часов нисък $ 0.00003812 $ 0.00003812 $ 0.00003812 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003639$ 0.00003639 $ 0.00003639 24-часов висок $ 0.00003812$ 0.00003812 $ 0.00003812 Рекорд за всички времена $ 0.00041464$ 0.00041464 $ 0.00041464 Най-ниска цена $ 0.00003324$ 0.00003324 $ 0.00003324 Промяна на цената (1ч) -0.10% Промяна на цената (1д) +0.82% Промяна на цената (7д) -19.29% Промяна на цената (7д) -19.29%

Цената в реално време за Yucky (YUCKY) е$0.00003695. През последните 24 часа YUCKY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003639 до най-висока стойност $ 0.00003812, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YUCKY е $ 0.00041464, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003324.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YUCKY има промяна от -0.10% за последния час, +0.82% за 24 часа и -19.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yucky (YUCKY)

Пазарна капитализация $ 36.95K$ 36.95K $ 36.95K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.95K$ 36.95K $ 36.95K Циркулиращо предлагане 999.95M 999.95M 999.95M Общо предлагане 999,954,465.137938 999,954,465.137938 999,954,465.137938

Текущата пазарна капитализация на Yucky е $ 36.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YUCKY е 999.95M, като общото предлагане е 999954465.137938. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.95K.