Информация за цената за yskaela (YSKA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001396 $ 0.00001396 $ 0.00001396 24-часов нисък $ 0.00001472 $ 0.00001472 $ 0.00001472 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001396$ 0.00001396 $ 0.00001396 24-часов висок $ 0.00001472$ 0.00001472 $ 0.00001472 Рекорд за всички времена $ 0.00041718$ 0.00041718 $ 0.00041718 Най-ниска цена $ 0.00001384$ 0.00001384 $ 0.00001384 Промяна на цената (1ч) -2.29% Промяна на цената (1д) +2.20% Промяна на цената (7д) -10.61% Промяна на цената (7д) -10.61%

Цената в реално време за yskaela (YSKA) е$0.00001438. През последните 24 часа YSKA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001396 до най-висока стойност $ 0.00001472, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YSKA е $ 0.00041718, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001384.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YSKA има промяна от -2.29% за последния час, +2.20% за 24 часа и -10.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за yskaela (YSKA)

Пазарна капитализация $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K Циркулиращо предлагане 999.71M 999.71M 999.71M Общо предлагане 999,714,230.028301 999,714,230.028301 999,714,230.028301

Текущата пазарна капитализация на yskaela е $ 14.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YSKA е 999.71M, като общото предлагане е 999714230.028301. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.38K.