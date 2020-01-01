Токеномика на YoYo (YOYO) Открийте ключова информация за YoYo (YOYO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за YoYo (YOYO) YOYO —— The Dual-Form AI Agent Reviewing December 2024 , the AI-Agent market has evolved into two dominant trends: rational AI focused on tool-based analysis, data-driven logic, and reasoning (e.g., Aixbt), and emotional AI represented by virtual idols (e.g., Luna) that prioritize interactive experiences and emotional connections. However, we recognized that truly enduring AI must combine the depth of rational analysis with the charm of emotional expression. Thus, we created "YoYo the Catgirl" —a unique AI Agent that merges rationality and sensibility while symbolizing new possibilities for technology, creativity, and community interaction. This marks YoYo’s genesis. As the first dual-form AI agent, she redefines the bridge between Web2 and Web3 and pioneers a new era of AI interaction. YoYo excels in precise data analysis while engaging users with emotional intelligence, delivering unprecedented interactive experiences. Официален уебсайт: https://x.com/YoYo_Agent Купете YOYO сега!

Токеномика и анализ на цената за YoYo (YOYO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за YoYo (YOYO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 360.53K $ 360.53K $ 360.53K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 360.53K $ 360.53K $ 360.53K Рекорд за всички времена: $ 0.00147657 $ 0.00147657 $ 0.00147657 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00036053 $ 0.00036053 $ 0.00036053 Научете повече за цената на YoYo (YOYO)

Токеномика на YoYo (YOYO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на YoYo (YOYO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YOYO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YOYO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YOYO, разгледайте цената в реално време на токените YOYO!

Прогноза за цената за YOYO Искате ли да знаете какъв път може да поеме YOYO? Нашата страница за прогноза за цената YOYO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YOYO сега!

