Токеномика на Youwho (YOU) Открийте ключова информация за Youwho (YOU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Youwho (YOU) The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains. Официален уебсайт: https://why.youwho.io/ Бяла книга: https://why.youwho.io/media/docs/youwho-whitepaper.pdf Купете YOU сега!

Токеномика и анализ на цената за Youwho (YOU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Youwho (YOU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 380.94K $ 380.94K $ 380.94K Общо предлагане: $ 7.26B $ 7.26B $ 7.26B Циркулиращо предлагане: $ 488.06M $ 488.06M $ 488.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M Рекорд за всички времена: $ 0.00326828 $ 0.00326828 $ 0.00326828 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00078051 $ 0.00078051 $ 0.00078051 Научете повече за цената на Youwho (YOU)

Токеномика на Youwho (YOU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Youwho (YOU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YOU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YOU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YOU, разгледайте цената в реално време на токените YOU!

Прогноза за цената за YOU Искате ли да знаете какъв път може да поеме YOU? Нашата страница за прогноза за цената YOU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YOU сега!

