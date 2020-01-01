Токеномика на Youves uUSD (UUSD) Открийте ключова информация за Youves uUSD (UUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Youves uUSD (UUSD) Youves is a decentralised, non-custodial and self-governed platform for the creation and management of synthetic assets. Minters of synthetic assets earn a passive income in YOU, the governance token on youves. Find youves' landing page here: https://youves.com/ The uUSD is an algorithmic Stable Token pegged to the fiat USD. It is fungible by design and backed by tez collateral. Conversion rights for the minter and the holder strengthen the peg. uUSD offers interest income in uUSD to its holders. Официален уебсайт: https://youves.com/

Токеномика и анализ на цената за Youves uUSD (UUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Youves uUSD (UUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Рекорд за всички времена: $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.800874 $ 0.800874 $ 0.800874 Текуща цена: $ 0.943473 $ 0.943473 $ 0.943473 Научете повече за цената на Youves uUSD (UUSD)

Токеномика на Youves uUSD (UUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Youves uUSD (UUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UUSD, разгледайте цената в реално време на токените UUSD!

Прогноза за цената за UUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме UUSD? Нашата страница за прогноза за цената UUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UUSD сега!

