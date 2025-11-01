Информация за цената за Yourself (YOURSELF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00033847 24-часов нисък $ 0.00039536 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00146841 Най-ниска цена $ 0.00011305 Промяна на цената (1ч) +1.43% Промяна на цената (1д) +2.69% Промяна на цената (7д) -20.14%

Цената в реално време за Yourself (YOURSELF) е$0.00034757. През последните 24 часа YOURSELF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00033847 до най-висока стойност $ 0.00039536, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YOURSELF е $ 0.00146841, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00011305.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YOURSELF има промяна от +1.43% за последния час, +2.69% за 24 часа и -20.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yourself (YOURSELF)

Пазарна капитализация $ 344.29K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 344.29K Циркулиращо предлагане 999.44M Общо предлагане 999,443,622.1493173

Текущата пазарна капитализация на Yourself е $ 344.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YOURSELF е 999.44M, като общото предлагане е 999443622.1493173. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 344.29K.