Yourself цена (YOURSELF)
+1.43%
+2.69%
-20.14%
-20.14%
Цената в реално време за Yourself (YOURSELF) е$0.00034757. През последните 24 часа YOURSELF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00033847 до най-висока стойност $ 0.00039536, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YOURSELF е $ 0.00146841, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00011305.
Що се отнася до краткосрочното представяне, YOURSELF има промяна от +1.43% за последния час, +2.69% за 24 часа и -20.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Yourself е $ 344.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YOURSELF е 999.44M, като общото предлагане е 999443622.1493173. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 344.29K.
През днешния ден промяната в цената на Yourself към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Yourself към USD беше $ -0.0001698754.
През последните 60 дни промяната в цената на Yourself към USD беше $ -0.0000756758.
През последните 90 дни промяната в цената на Yourself към USD беше $ +0.000035570181985302.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+2.69%
|30 дни
|$ -0.0001698754
|-48.87%
|60 дни
|$ -0.0000756758
|-21.77%
|90 дни
|$ +0.000035570181985302
|+11.40%
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!
Колко ще струва Yourself (YOURSELF) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Yourself (YOURSELF) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Yourself.
Проверете прогнозата за цената за Yourself сега!
Разбирането на токеномиката на Yourself (YOURSELF) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените YOURSELF сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия