Цената в реално време на Yourself днес е 0.00034757 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за YOURSELF към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на YOURSELF в MEXC сега.

Повече за YOURSELF

YOURSELFценова информация

Какво представлява YOURSELF

Официален уебсайт на YOURSELF

Токеномика на YOURSELF

YOURSELF ценова прогноза

Yourself Лого

Yourself цена (YOURSELF)

Не се намира в списъка

1 YOURSELF към USD - цена в реално време:

$0.0003476
+2.60%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица.
USD
Yourself (YOURSELF) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:05:07 (UTC+8)

Информация за цената за Yourself (YOURSELF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00033847
24-часов нисък
$ 0.00039536
24-часов висок

$ 0.00033847
$ 0.00039536
$ 0.00146841
$ 0.00011305
+1.43%

+2.69%

-20.14%

-20.14%

Цената в реално време за Yourself (YOURSELF) е$0.00034757. През последните 24 часа YOURSELF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00033847 до най-висока стойност $ 0.00039536, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YOURSELF е $ 0.00146841, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00011305.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YOURSELF има промяна от +1.43% за последния час, +2.69% за 24 часа и -20.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yourself (YOURSELF)

$ 344.29K
--
$ 344.29K
999.44M
999,443,622.1493173
Текущата пазарна капитализация на Yourself е $ 344.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YOURSELF е 999.44M, като общото предлагане е 999443622.1493173. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 344.29K.

История на цените за Yourself (YOURSELF) USD

През днешния ден промяната в цената на Yourself към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Yourself към USD беше $ -0.0001698754.
През последните 60 дни промяната в цената на Yourself към USD беше $ -0.0000756758.
През последните 90 дни промяната в цената на Yourself към USD беше $ +0.000035570181985302.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.69%
30 дни$ -0.0001698754-48.87%
60 дни$ -0.0000756758-21.77%
90 дни$ +0.000035570181985302+11.40%

Какво е Yourself (YOURSELF)

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Yourself (YOURSELF) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Yourself (USD)

Колко ще струва Yourself (YOURSELF) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Yourself (YOURSELF) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Yourself.

Проверете прогнозата за цената за Yourself сега!

YOURSELF към местни валути

Токеномика на Yourself (YOURSELF)

Разбирането на токеномиката на Yourself (YOURSELF) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените YOURSELF сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Yourself (YOURSELF)

Колко струва Yourself (YOURSELF) днес?
Цената в реално време на YOURSELF в USD е 0.00034757 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на YOURSELF към USD?
Текущата цена на YOURSELF към USD е $ 0.00034757. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Yourself?
Пазарната капитализация за YOURSELF е $ 344.29K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на YOURSELF?
Циркулиращото предлагане на YOURSELF е 999.44M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на YOURSELF?
YOURSELF постигна ATH цена от 0.00146841 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на YOURSELF?
YOURSELF достигна ATL цена от 0.00011305 USD.
Какъв е обемът на търговията на YOURSELF?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за YOURSELF е -- USD.
Ще се повиши ли YOURSELF тази година?
YOURSELF може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за YOURSELF за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:05:07 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Yourself (YOURSELF)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

