Токеномика на YourKiss (YKS) Открийте ключова информация за YourKiss (YKS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за YourKiss (YKS) YourKiss (YKS) is a community driven token, built on the Binance smart chain that will be extremely safe and rewarding for long term holders. Our goal is to empower our patient and loyal holders monetarily, with huge rewarding surprises through our EcoSystem providing strong secured investment plans for you. In time to come, YourKiss token will be a Global Decentralized Finance, giving everyone to invest and walk towards financial freedom from the comfort of their home. YourKiss(YKS) - is a hyper deflationary token with rewards and buyback mechanism. Официален уебсайт: https://yourkiss.xyz/ Купете YKS сега!

Токеномика и анализ на цената за YourKiss (YKS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за YourKiss (YKS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.35K $ 8.35K $ 8.35K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на YourKiss (YKS)

Токеномика на YourKiss (YKS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на YourKiss (YKS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YKS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YKS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YKS, разгледайте цената в реално време на токените YKS!

Прогноза за цената за YKS Искате ли да знаете какъв път може да поеме YKS? Нашата страница за прогноза за цената YKS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YKS сега!

