Информация за цената за your new savings (SAVINGS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001472 $ 0.00001472 $ 0.00001472 24-часов нисък $ 0.0000153 $ 0.0000153 $ 0.0000153 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001472$ 0.00001472 $ 0.00001472 24-часов висок $ 0.0000153$ 0.0000153 $ 0.0000153 Рекорд за всички времена $ 0.00032897$ 0.00032897 $ 0.00032897 Най-ниска цена $ 0.00001446$ 0.00001446 $ 0.00001446 Промяна на цената (1ч) -1.10% Промяна на цената (1д) +1.78% Промяна на цената (7д) -10.80% Промяна на цената (7д) -10.80%

Цената в реално време за your new savings (SAVINGS) е$0.00001498. През последните 24 часа SAVINGS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001472 до най-висока стойност $ 0.0000153, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SAVINGS е $ 0.00032897, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001446.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SAVINGS има промяна от -1.10% за последния час, +1.78% за 24 часа и -10.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за your new savings (SAVINGS)

Пазарна капитализация $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K Циркулиращо предлагане 999.65M 999.65M 999.65M Общо предлагане 999,646,645.117513 999,646,645.117513 999,646,645.117513

Текущата пазарна капитализация на your new savings е $ 14.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SAVINGS е 999.65M, като общото предлагане е 999646645.117513. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.98K.