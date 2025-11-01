БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на your new savings днес е 0.00001498 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SAVINGS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SAVINGS в MEXC сега.

Повече за SAVINGS

SAVINGSценова информация

Какво представлява SAVINGS

Официален уебсайт на SAVINGS

Токеномика на SAVINGS

SAVINGS ценова прогноза

your new savings Лого

your new savings цена (SAVINGS)

Не се намира в списъка

1 SAVINGS към USD - цена в реално време:

--
----
+1.40%1D
USD
your new savings (SAVINGS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:42:10 (UTC+8)

Информация за цената за your new savings (SAVINGS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001472
$ 0.00001472
24-часов нисък
$ 0.0000153
$ 0.0000153
24-часов висок

$ 0.00001472
$ 0.00001472

$ 0.0000153
$ 0.0000153

$ 0.00032897
$ 0.00032897

$ 0.00001446
$ 0.00001446

-1.10%

+1.78%

-10.80%

-10.80%

Цената в реално време за your new savings (SAVINGS) е$0.00001498. През последните 24 часа SAVINGS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001472 до най-висока стойност $ 0.0000153, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SAVINGS е $ 0.00032897, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001446.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SAVINGS има промяна от -1.10% за последния час, +1.78% за 24 часа и -10.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за your new savings (SAVINGS)

$ 14.98K
$ 14.98K

--
--

$ 14.98K
$ 14.98K

999.65M
999.65M

999,646,645.117513
999,646,645.117513

Текущата пазарна капитализация на your new savings е $ 14.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SAVINGS е 999.65M, като общото предлагане е 999646645.117513. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.98K.

История на цените за your new savings (SAVINGS) USD

През днешния ден промяната в цената на your new savings към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на your new savings към USD беше $ -0.0000076538.
През последните 60 дни промяната в цената на your new savings към USD беше $ -0.0000134188.
През последните 90 дни промяната в цената на your new savings към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.78%
30 дни$ -0.0000076538-51.09%
60 дни$ -0.0000134188-89.57%
90 дни$ 0--

Какво е your new savings (SAVINGS)

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

your new savings (SAVINGS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за your new savings (USD)

Колко ще струва your new savings (SAVINGS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от your new savings (SAVINGS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за your new savings.

Проверете прогнозата за цената за your new savings сега!

SAVINGS към местни валути

Токеномика на your new savings (SAVINGS)

Разбирането на токеномиката на your new savings (SAVINGS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SAVINGS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно your new savings (SAVINGS)

Колко струва your new savings (SAVINGS) днес?
Цената в реално време на SAVINGS в USD е 0.00001498 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SAVINGS към USD?
Текущата цена на SAVINGS към USD е $ 0.00001498. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на your new savings?
Пазарната капитализация за SAVINGS е $ 14.98K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SAVINGS?
Циркулиращото предлагане на SAVINGS е 999.65M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SAVINGS?
SAVINGS постигна ATH цена от 0.00032897 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SAVINGS?
SAVINGS достигна ATL цена от 0.00001446 USD.
Какъв е обемът на търговията на SAVINGS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SAVINGS е -- USD.
Ще се повиши ли SAVINGS тази година?
SAVINGS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SAVINGS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:42:10 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за your new savings (SAVINGS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,686.61

$3,859.13

$0.02860

$187.32

$1.0003

$3,859.13

$109,686.61

$187.32

$2.5171

$1,087.47

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000756

$0.09643

$0.000476

$0.00000112

$0.0042

$0.00029

$0.7920

