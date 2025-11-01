Информация за цената за YOUR AI (YOURAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) +5.54% Промяна на цената (7д) +1.63% Промяна на цената (7д) +1.63%

Цената в реално време за YOUR AI (YOURAI) е--. През последните 24 часа YOURAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YOURAI е $ 0.53518, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YOURAI има промяна от -0.01% за последния час, +5.54% за 24 часа и +1.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за YOUR AI (YOURAI)

Пазарна капитализация $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 429.25K$ 429.25K $ 429.25K Циркулиращо предлагане 46.10M 46.10M 46.10M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на YOUR AI е $ 19.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YOURAI е 46.10M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 429.25K.