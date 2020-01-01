Токеномика на You Held (POV) Открийте ключова информация за You Held (POV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за You Held (POV) POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards. Официален уебсайт: https://www.povyouheld.fun/ Купете POV сега!

Токеномика и анализ на цената за You Held (POV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за You Held (POV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 211.23K $ 211.23K $ 211.23K Общо предлагане: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Циркулиращо предлагане: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M FDV (оценка при пълна реализация): $ 211.23K $ 211.23K $ 211.23K Рекорд за всички времена: $ 0.00293683 $ 0.00293683 $ 0.00293683 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00021132 $ 0.00021132 $ 0.00021132 Научете повече за цената на You Held (POV)

Токеномика на You Held (POV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на You Held (POV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POV, разгледайте цената в реално време на токените POV!

