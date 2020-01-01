Токеномика на You Dont Want This Life (YDWTL) Открийте ключова информация за You Dont Want This Life (YDWTL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за You Dont Want This Life (YDWTL) You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL Официален уебсайт: https://youdontwantthislife.com/ Бяла книга: https://www.youdontwantthislife.com/pages/click-major-trending Купете YDWTL сега!

Токеномика и анализ на цената за You Dont Want This Life (YDWTL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за You Dont Want This Life (YDWTL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.80K $ 3.80K $ 3.80K Общо предлагане: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M Циркулиращо предлагане: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.80K $ 3.80K $ 3.80K Рекорд за всички времена: $ 0.00221643 $ 0.00221643 $ 0.00221643 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на You Dont Want This Life (YDWTL)

Токеномика на You Dont Want This Life (YDWTL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на You Dont Want This Life (YDWTL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YDWTL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YDWTL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YDWTL, разгледайте цената в реално време на токените YDWTL!

Прогноза за цената за YDWTL Искате ли да знаете какъв път може да поеме YDWTL? Нашата страница за прогноза за цената YDWTL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YDWTL сега!

