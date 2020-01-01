Токеномика на you can now buy (HAPPINESS) Открийте ключова информация за you can now buy (HAPPINESS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за you can now buy (HAPPINESS) Happiness is a state of well-being and contentment, driven by a mix of biological, psychological, and social factors. Biologically, it’s tied to neurotransmitters like dopamine and serotonin, released during rewarding experiences. Psychologically, it’s shaped by mindset—practices like gratitude or mindfulness can boost it. Socially, strong relationships and a sense of purpose are key drivers. Context matters too; what sparks joy for one person (say, a quiet night in) might bore another. Официален уебсайт: https://happinesscoin.fun/ Купете HAPPINESS сега!

Токеномика и анализ на цената за you can now buy (HAPPINESS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за you can now buy (HAPPINESS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 220.01K $ 220.01K $ 220.01K Общо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Циркулиращо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 220.01K $ 220.01K $ 220.01K Рекорд за всички времена: $ 0.00202563 $ 0.00202563 $ 0.00202563 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00022002 $ 0.00022002 $ 0.00022002 Научете повече за цената на you can now buy (HAPPINESS)

Токеномика на you can now buy (HAPPINESS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на you can now buy (HAPPINESS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HAPPINESS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HAPPINESS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HAPPINESS, разгледайте цената в реално време на токените HAPPINESS!

Прогноза за цената за HAPPINESS Искате ли да знаете какъв път може да поеме HAPPINESS? Нашата страница за прогноза за цената HAPPINESS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HAPPINESS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!