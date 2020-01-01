Токеномика на YooShi (YOOSHI) Открийте ключова информация за YooShi (YOOSHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за YooShi (YOOSHI) YooShi is developed from a decentralized meme coin to YooShi's game metaverse, devoting to build a bridge between the the P2E game and players and make the game not only for fun but also bring profits! YooShi GamePad provides gaming developers a series of gaming pre-launch supports, such as selling unique in-game assets in the form of NFT, Farms, NFT auction and trading marketplace, etc.. Официален уебсайт: https://yooshi.io/ Купете YOOSHI сега!

Токеномика и анализ на цената за YooShi (YOOSHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за YooShi (YOOSHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Рекорд за всички времена: $ 0.00000419 $ 0.00000419 $ 0.00000419 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на YooShi (YOOSHI)

Токеномика на YooShi (YOOSHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на YooShi (YOOSHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YOOSHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YOOSHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YOOSHI, разгледайте цената в реално време на токените YOOSHI!

Прогноза за цената за YOOSHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме YOOSHI? Нашата страница за прогноза за цената YOOSHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YOOSHI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!