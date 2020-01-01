Токеномика на Yod Agent (YOD) Открийте ключова информация за Yod Agent (YOD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yod Agent (YOD) Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet. Официален уебсайт: https://yodagent.com/ Бяла книга: https://yodagent.com/docs Купете YOD сега!

Токеномика и анализ на цената за Yod Agent (YOD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yod Agent (YOD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.88K $ 11.88K $ 11.88K Общо предлагане: $ 899.47M $ 899.47M $ 899.47M Циркулиращо предлагане: $ 899.47M $ 899.47M $ 899.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.88K $ 11.88K $ 11.88K Рекорд за всички времена: $ 0.00394946 $ 0.00394946 $ 0.00394946 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Yod Agent (YOD)

Токеномика на Yod Agent (YOD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yod Agent (YOD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YOD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YOD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YOD, разгледайте цената в реално време на токените YOD!

Прогноза за цената за YOD Искате ли да знаете какъв път може да поеме YOD? Нашата страница за прогноза за цената YOD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YOD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!