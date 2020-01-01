Токеномика на Yod Agent (YOD)
Информация за Yod Agent (YOD)
Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI.
Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch.
Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.
Токеномика и анализ на цената за Yod Agent (YOD)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yod Agent (YOD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Yod Agent (YOD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Yod Agent (YOD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой YOD токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой YOD токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.