A Safe, Secure, Eco-Friendly, DeFi Cryptocurrency Engineered with the Lowest Trading Fees Available as well as Automatic Rewards for Life!
Not just your average altcoin, YoCoin (YOCO) is YOUR coin!
It is a 100% community driven and fair launched cryptocurrency. An ultra-fast global payments system. And features protocol static rewards with dynamic DeFi liquidity. YOCO is a long-term investment opportunity developed to generate its own interest from low trading fees.
Engineered by a forward-thinking development team for the benefit of the people, it's been future proofed for safety and success.
We aim to be one of the safest long-term stores of value!
We are composed of software and website developers, crypto miners, entrepreneurs, business owners, and stock and crypto enthusiasts. We love DeFi and heavily support the crypto space.
Our team firmly believes that cryptocurrency is the future.
Токеномика и анализ на цената за YocoinYOCO (YOCO)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за YocoinYOCO (YOCO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на YocoinYOCO (YOCO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на YocoinYOCO (YOCO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой YOCO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой YOCO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на YOCO, разгледайте цената в реално време на токените YOCO!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.