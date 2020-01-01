Токеномика на ynUSD Max (YNUSDX)
Информация за ynUSD Max (YNUSDX)
YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.
The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.
Токеномика и анализ на цената за ynUSD Max (YNUSDX)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ynUSD Max (YNUSDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на ynUSD Max (YNUSDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на ynUSD Max (YNUSDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой YNUSDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой YNUSDX токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на YNUSDX, разгледайте цената в реално време на токените YNUSDX!
