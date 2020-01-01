Токеномика на ynUSD Max (YNUSDX) Открийте ключова информация за ynUSD Max (YNUSDX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ynUSD Max (YNUSDX) YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. Официален уебсайт: https://yieldnest.finance Бяла книга: https://docs.yieldnest.finance/ Купете YNUSDX сега!

Токеномика и анализ на цената за ynUSD Max (YNUSDX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ynUSD Max (YNUSDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 90.23K $ 90.23K $ 90.23K Общо предлагане: $ 89.52K $ 89.52K $ 89.52K Циркулиращо предлагане: $ 89.52K $ 89.52K $ 89.52K FDV (оценка при пълна реализация): $ 90.23K $ 90.23K $ 90.23K Рекорд за всички времена: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.998799 $ 0.998799 $ 0.998799 Текуща цена: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Научете повече за цената на ynUSD Max (YNUSDX)

Токеномика на ynUSD Max (YNUSDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ynUSD Max (YNUSDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YNUSDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YNUSDX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YNUSDX, разгледайте цената в реално време на токените YNUSDX!

Прогноза за цената за YNUSDX Искате ли да знаете какъв път може да поеме YNUSDX? Нашата страница за прогноза за цената YNUSDX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YNUSDX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!