Информация за цената за ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24-часов нисък $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 24-часов висок $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Рекорд за всички времена $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Най-ниска цена $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.00% Промяна на цената (7д) +0.51% Промяна на цената (7д) +0.51%

Цената в реално време за ynUSD Max (YNUSDX) е$1.026. През последните 24 часа YNUSDX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.023 до най-висока стойност $ 1.027, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YNUSDX е $ 1.027, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.997125.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YNUSDX има промяна от -- за последния час, -0.00% за 24 часа и +0.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ynUSD Max (YNUSDX)

Пазарна капитализация $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Циркулиращо предлагане 87.42K 87.42K 87.42K Общо предлагане 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

Текущата пазарна капитализация на ynUSD Max е $ 89.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YNUSDX е 87.42K, като общото предлагане е 87421.65687268265. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.65K.