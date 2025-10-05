Цената в реално време на ynUSD Max днес е 1.026 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за YNUSDX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на YNUSDX в MEXC сега.Цената в реално време на ynUSD Max днес е 1.026 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за YNUSDX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на YNUSDX в MEXC сега.

$1.026
0.00%1D
ynUSD Max (YNUSDX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:57:20 (UTC+8)

Информация за цената за ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.023
24-часов нисък
$ 1.027
24-часов висок

$ 1.023
$ 1.027
$ 1.027
$ 0.997125
--

-0.00%

+0.51%

+0.51%

Цената в реално време за ynUSD Max (YNUSDX) е$1.026. През последните 24 часа YNUSDX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.023 до най-висока стойност $ 1.027, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YNUSDX е $ 1.027, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.997125.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YNUSDX има промяна от -- за последния час, -0.00% за 24 часа и +0.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ynUSD Max (YNUSDX)

$ 89.65K
--
$ 89.65K
87.42K
87,421.65687268265
Текущата пазарна капитализация на ynUSD Max е $ 89.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YNUSDX е 87.42K, като общото предлагане е 87421.65687268265. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.65K.

История на цените за ynUSD Max (YNUSDX) USD

През днешния ден промяната в цената на ynUSD Max към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на ynUSD Max към USD беше $ +0.0135474066.
През последните 60 дни промяната в цената на ynUSD Max към USD беше $ +0.0268707348.
През последните 90 дни промяната в цената на ynUSD Max към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.00%
30 дни$ +0.0135474066+1.32%
60 дни$ +0.0268707348+2.62%
90 дни$ 0--

Какво е ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

Прогноза за цената за ynUSD Max (USD)

Колко ще струва ynUSD Max (YNUSDX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ynUSD Max (YNUSDX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ynUSD Max.

Проверете прогнозата за цената за ynUSD Max сега!

YNUSDX към местни валути

Токеномика на ynUSD Max (YNUSDX)

Разбирането на токеномиката на ynUSD Max (YNUSDX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените YNUSDX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ynUSD Max (YNUSDX)

Колко струва ynUSD Max (YNUSDX) днес?
Цената в реално време на YNUSDX в USD е 1.026 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на YNUSDX към USD?
Текущата цена на YNUSDX към USD е $ 1.026. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ynUSD Max?
Пазарната капитализация за YNUSDX е $ 89.65K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на YNUSDX?
Циркулиращото предлагане на YNUSDX е 87.42K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на YNUSDX?
YNUSDX постигна ATH цена от 1.027 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на YNUSDX?
YNUSDX достигна ATL цена от 0.997125 USD.
Какъв е обемът на търговията на YNUSDX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за YNUSDX е -- USD.
Ще се повиши ли YNUSDX тази година?
YNUSDX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за YNUSDX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за ynUSD Max (YNUSDX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
10-04 11:26:38Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
10-03 10:20:00Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
10-03 05:17:00Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
10-01 14:11:00Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
09-30 18:14:00Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.