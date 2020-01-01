Токеномика на ynETH MAX (YNETHX) Открийте ключова информация за ynETH MAX (YNETHX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ynETH MAX (YNETHX) ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO's. Официален уебсайт: https://yieldnest.finance Бяла книга: https://docs.yieldnest.finance/

Токеномика и анализ на цената за ynETH MAX (YNETHX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ynETH MAX (YNETHX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 41.51M Общо предлагане: $ 10.19K Циркулиращо предлагане: $ 10.17K FDV (оценка при пълна реализация): $ 41.51M Рекорд за всички времена: $ 4,145.31 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,444.64 Текуща цена: $ 4,083.68

Токеномика на ynETH MAX (YNETHX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ynETH MAX (YNETHX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YNETHX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YNETHX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YNETHX, разгледайте цената в реално време на токените YNETHX!

