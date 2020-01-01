Токеномика на ynBNB MAX (YNBNBX) Открийте ключова информация за ynBNB MAX (YNBNBX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ynBNB MAX (YNBNBX) ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety. Официален уебсайт: https://www.yieldnest.finance/

Токеномика и анализ на цената за ynBNB MAX (YNBNBX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ynBNB MAX (YNBNBX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.15M Общо предлагане: $ 34.70K Циркулиращо предлагане: $ 34.70K FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.15M Рекорд за всички времена: $ 885.29 Най-ниска стойност за целия период: $ 509.98 Текуща цена: $ 811.28

Токеномика на ynBNB MAX (YNBNBX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ynBNB MAX (YNBNBX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YNBNBX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YNBNBX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YNBNBX, разгледайте цената в реално време на токените YNBNBX!

