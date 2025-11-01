Информация за цената за YLDS (YLDS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Най-ниска цена $ 0.999943$ 0.999943 $ 0.999943 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за YLDS (YLDS) е$0.999962. През последните 24 часа YLDS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YLDS е $ 1.0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.999943.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YLDS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за YLDS (YLDS)

Пазарна капитализация $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Циркулиращо предлагане 3.42M 3.42M 3.42M Общо предлагане 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

Текущата пазарна капитализация на YLDS е $ 3.42M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YLDS е 3.42M, като общото предлагане е 3416159.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.42M.