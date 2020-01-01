Токеномика на Yield Yak (YAK) Открийте ключова информация за Yield Yak (YAK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yield Yak (YAK) Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers. Официален уебсайт: https://yieldyak.com/

Токеномика и анализ на цената за Yield Yak (YAK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yield Yak (YAK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.02M Общо предлагане: $ 10.00K Циркулиращо предлагане: $ 10.00K FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.02M Рекорд за всички времена: $ 16,319.34 Най-ниска стойност за целия период: $ 185.6 Текуща цена: $ 702.01

Токеномика на Yield Yak (YAK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yield Yak (YAK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YAK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YAK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YAK, разгледайте цената в реално време на токените YAK!

