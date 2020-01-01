Токеномика на Yield Yak AVAX (YYAVAX) Открийте ключова информация за Yield Yak AVAX (YYAVAX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yield Yak AVAX (YYAVAX) yyAVAX is liquid staked AVAX on the Avalanche network. yyAVAX was launched by Yield Yak, an Avalanche-native project which builds DeFi tools for users. Yield Yak has partnered with Geode Finance, liquid staking infrastructure providers, and the Eden Network of validators to allow users to earn native yield from the Avalanche P-Chain via this derivative token. Официален уебсайт: https://yieldyak.com/liquid-staking Купете YYAVAX сега!

Токеномика и анализ на цената за Yield Yak AVAX (YYAVAX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yield Yak AVAX (YYAVAX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 41.31K $ 41.31K $ 41.31K Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Рекорд за всички времена: $ 72.67 $ 72.67 $ 72.67 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.389038 $ 0.389038 $ 0.389038 Текуща цена: $ 27.22 $ 27.22 $ 27.22 Научете повече за цената на Yield Yak AVAX (YYAVAX)

Токеномика на Yield Yak AVAX (YYAVAX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yield Yak AVAX (YYAVAX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YYAVAX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YYAVAX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YYAVAX, разгледайте цената в реално време на токените YYAVAX!

Прогноза за цената за YYAVAX Искате ли да знаете какъв път може да поеме YYAVAX? Нашата страница за прогноза за цената YYAVAX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YYAVAX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!