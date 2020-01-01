Токеномика на Yield TRYB (YTRYB) Открийте ключова информация за Yield TRYB (YTRYB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yield TRYB (YTRYB) Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/ Официален уебсайт: https://www.balsafinance.com/ytryb Купете YTRYB сега!

Токеномика и анализ на цената за Yield TRYB (YTRYB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yield TRYB (YTRYB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 122.33K $ 122.33K $ 122.33K Общо предлагане: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Циркулиращо предлагане: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 122.33K $ 122.33K $ 122.33K Рекорд за всички времена: $ 0.04239704 $ 0.04239704 $ 0.04239704 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03222513 $ 0.03222513 $ 0.03222513 Текуща цена: $ 0.03395218 $ 0.03395218 $ 0.03395218 Научете повече за цената на Yield TRYB (YTRYB)

Токеномика на Yield TRYB (YTRYB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yield TRYB (YTRYB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YTRYB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YTRYB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YTRYB, разгледайте цената в реално време на токените YTRYB!

Прогноза за цената за YTRYB Искате ли да знаете какъв път може да поеме YTRYB? Нашата страница за прогноза за цената YTRYB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YTRYB сега!

