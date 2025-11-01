Информация за цената за Yield Optimizer EUR (YOEUR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.16 - $ 1.17
24-часов нисък $ 1.16
24-часов висок $ 1.17
Рекорд за всички времена $ 1.19
Най-ниска цена $ 1.15
Промяна на цената (1ч) +0.02%
Промяна на цената (1д) -0.28%
Промяна на цената (7д) -0.75%

Цената в реално време за Yield Optimizer EUR (YOEUR) е$1.16. През последните 24 часа YOEUR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.16 до най-висока стойност $ 1.17, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YOEUR е $ 1.19, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.15.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YOEUR има промяна от +0.02% за последния час, -0.28% за 24 часа и -0.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Пазарна капитализация $ 100.16K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 100.16K
Циркулиращо предлагане 86.07K
Общо предлагане 86,071.0

Текущата пазарна капитализация на Yield Optimizer EUR е $ 100.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YOEUR е 86.07K, като общото предлагане е 86071.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 100.16K.