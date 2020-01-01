Токеномика на Yield Optimizer ETH (YOETH) Открийте ключова информация за Yield Optimizer ETH (YOETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yield Optimizer ETH (YOETH) Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. Официален уебсайт: https://yo.xyz Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/165iZYiV5AnsYlg44VFCzjDhMAEKWTejU/view?usp=sharing Купете YOETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Yield Optimizer ETH (YOETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yield Optimizer ETH (YOETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 40.77M $ 40.77M $ 40.77M Общо предлагане: $ 9.87K $ 9.87K $ 9.87K Циркулиращо предлагане: $ 9.87K $ 9.87K $ 9.87K FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.77M $ 40.77M $ 40.77M Рекорд за всички времена: $ 4,176.33 $ 4,176.33 $ 4,176.33 Най-ниска стойност за целия период: $ 62.59 $ 62.59 $ 62.59 Текуща цена: $ 4,137.98 $ 4,137.98 $ 4,137.98 Научете повече за цената на Yield Optimizer ETH (YOETH)

Токеномика на Yield Optimizer ETH (YOETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yield Optimizer ETH (YOETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YOETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YOETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YOETH, разгледайте цената в реално време на токените YOETH!

Прогноза за цената за YOETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме YOETH? Нашата страница за прогноза за цената YOETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YOETH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!