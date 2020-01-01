Токеномика на Yield Optimizer BTC (YOBTC) Открийте ключова информация за Yield Optimizer BTC (YOBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yield Optimizer BTC (YOBTC) Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time. Официален уебсайт: https://yo.xyz Бяла книга: https://yo.xyz/whitepaper

Токеномика и анализ на цената за Yield Optimizer BTC (YOBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yield Optimizer BTC (YOBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 641.22K $ 641.22K $ 641.22K Общо предлагане: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Циркулиращо предлагане: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 FDV (оценка при пълна реализация): $ 641.22K $ 641.22K $ 641.22K Рекорд за всички времена: $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 Най-ниска стойност за целия период: $ 86,670 $ 86,670 $ 86,670 Текуща цена: $ 117,339 $ 117,339 $ 117,339 Научете повече за цената на Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Токеномика на Yield Optimizer BTC (YOBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yield Optimizer BTC (YOBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YOBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YOBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YOBTC, разгледайте цената в реално време на токените YOBTC!

Прогноза за цената за YOBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме YOBTC? Нашата страница за прогноза за цената YOBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

