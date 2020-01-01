Токеномика на Yield GATA (YGATA) Открийте ключова информация за Yield GATA (YGATA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yield GATA (YGATA) GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. Официален уебсайт: https://gatahub.zone/

Токеномика и анализ на цената за Yield GATA (YGATA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yield GATA (YGATA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 117.91K Общо предлагане: $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 14.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 171.09K Рекорд за всички времена: $ 0.01993036 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00678574 Текуща цена: $ 0.00820441

Токеномика на Yield GATA (YGATA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yield GATA (YGATA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YGATA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YGATA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YGATA, разгледайте цената в реално време на токените YGATA!

Прогноза за цената за YGATA Искате ли да знаете какъв път може да поеме YGATA? Нашата страница за прогноза за цената YGATA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

