Информация за YETI (YETI) YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture. Официален уебсайт: https://yetidegen.com/ Купете YETI сега!

Токеномика и анализ на цената за YETI (YETI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за YETI (YETI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Общо предлагане: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Циркулиращо предлагане: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Рекорд за всички времена: $ 0.02256791 $ 0.02256791 $ 0.02256791 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00505683 $ 0.00505683 $ 0.00505683 Текуща цена: $ 0.00666505 $ 0.00666505 $ 0.00666505 Научете повече за цената на YETI (YETI)

Токеномика на YETI (YETI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на YETI (YETI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YETI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YETI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YETI, разгледайте цената в реално време на токените YETI!

