Информация за цената за YellowFangUSD1 (YFUSD1) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) -57.04% Промяна на цената (7д) -57.04%

Цената в реално време за YellowFangUSD1 (YFUSD1) е--. През последните 24 часа YFUSD1 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YFUSD1 е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YFUSD1 има промяна от -- за последния час, 0.00% за 24 часа и -57.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Пазарна капитализация $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на YellowFangUSD1 е $ 5.67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YFUSD1 е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.67K.