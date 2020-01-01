Токеномика на Yellow Umbrella (YU)
Информация за Yellow Umbrella (YU)
YU Token is a digital asset based on blockchain technology, designed to support the economic independence and sustainable growth of small businesses. Traditional payment systems are burdened with high card transaction fees, payment delays, and restrictions imposed by centralized financial institutions. These challenges significantly increase the operational costs for small business owners.
As an alternative payment solution, YU Token leverages blockchain technology to enable fast and transparent transactions. This allows small businesses to conduct direct transactions with customers without the burden of card transaction fees, while consumers can benefit from a more efficient and cost-effective payment experience using YU Token. Additionally, YU Token utilizes decentralized blockchain technology to maximize security and transparency in transactions. Without reliance on traditional financial institutions, transactions are executed automatically through Smart Contracts, enabling the creation of a secure and trustworthy payment ecosystem.
YU Token is built on the Solana blockchain, known for its high processing speed and low transaction fees. These attributes make YU Token a practical and seamless payment solution for real-world applications.
Токеномика и анализ на цената за Yellow Umbrella (YU)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yellow Umbrella (YU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Yellow Umbrella (YU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Yellow Umbrella (YU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой YU токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой YU токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на YU, разгледайте цената в реално време на токените YU!
