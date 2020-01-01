Токеномика на Yellow Pepe (YELPE) Открийте ключова информация за Yellow Pepe (YELPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yellow Pepe (YELPE) $YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe. Официален уебсайт: https://www.yellowpepe.vip/ Бяла книга: https://www.yellowpepe.vip/ Купете YELPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Yellow Pepe (YELPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yellow Pepe (YELPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 38.48K $ 38.48K $ 38.48K Общо предлагане: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Циркулиращо предлагане: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (оценка при пълна реализация): $ 38.48K $ 38.48K $ 38.48K Рекорд за всички времена: $ 0.00532182 $ 0.00532182 $ 0.00532182 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Yellow Pepe (YELPE)

Токеномика на Yellow Pepe (YELPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yellow Pepe (YELPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YELPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YELPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YELPE, разгледайте цената в реално време на токените YELPE!

Прогноза за цената за YELPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме YELPE? Нашата страница за прогноза за цената YELPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YELPE сега!

