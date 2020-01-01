Токеномика на Yellow Duckies (DUCKIES) Открийте ключова информация за Yellow Duckies (DUCKIES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yellow Duckies (DUCKIES) Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure. Официален уебсайт: https://www.yellow.org/canarynet/duckies Бяла книга: https://www.yellow.org/files/duckies_one_pager.pdf Купете DUCKIES сега!

Токеномика и анализ на цената за Yellow Duckies (DUCKIES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yellow Duckies (DUCKIES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 144.61K $ 144.61K $ 144.61K Общо предлагане: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Циркулиращо предлагане: $ 48.50M $ 48.50M $ 48.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 447.22K $ 447.22K $ 447.22K Рекорд за всички времена: $ 0.02708167 $ 0.02708167 $ 0.02708167 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00302651 $ 0.00302651 $ 0.00302651 Научете повече за цената на Yellow Duckies (DUCKIES)

Токеномика на Yellow Duckies (DUCKIES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yellow Duckies (DUCKIES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DUCKIES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DUCKIES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DUCKIES, разгледайте цената в реално време на токените DUCKIES!

