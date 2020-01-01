Токеномика на Yeet The Yeti (YEET) Открийте ключова информация за Yeet The Yeti (YEET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yeet The Yeti (YEET) YEET is the coolest meme coin to hit the AVAX blockchain, designed to bring the community together for big gains, great vibes, and a snowstorm of fun. It's more than just a token; it's a movement for those who thrive on humor, energy, and the power of collective momentum. In the world of YEET, we don't just move—we send it full force. The Yeti isn't here to tiptoe through crypto—it's here to charge forward, carving a unique space in the AVAX ecosystem where the community leads the way. If you're ready for bold moves and bigger laughs, YEET is your ride. Официален уебсайт: https://yeet.red

Токеномика и анализ на цената за Yeet The Yeti (YEET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yeet The Yeti (YEET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.66K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 900.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.41K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Yeet The Yeti (YEET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yeet The Yeti (YEET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YEET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YEET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YEET, разгледайте цената в реално време на токените YEET!

